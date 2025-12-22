المغرب: إصدار نقدي تذكاري بمناسبة تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن بنك المغرب عن إصدار قطعة نقدية تذكارية من الفضة بقيمة تبلغ 250 درهمًا، إلى جانب طرح ورقة نقدية تذكارية من فئة 100 درهم للتداول، وذلك بمناسبة تنظيم الدورة الخامسة والثلاثين من كأس أمم إفريقيا – المغرب 2025.

ووفقًا للبنك المركزي المغربي، تجسّد الورقة النقدية التذكارية التزام المملكة بدعم الرياضة، وتسلّط الضوء على بنيتها التحتية الرياضية الحديثة. ويحمل وجه الورقة صورة الملك محمد السادس، وشعار المملكة، وتمثيلًا فنّيًا لمركب الأمير عبد الله الرياضي بالرباط، إلى جانب خريطة إفريقيا، وزخرفة من الأرابيسك المغربي، وتصميم مُجسّد لكرة قدم.

أما ظهر الورقة النقدية، فيتضمن تسمية مؤسسة الإصدار بحروف تيفيناغ واللاتينية، ومنظرًا داخليًا لمركب الأمير مولاي عبد الله الرياضي بالرباط، ورسومات ظلية مُجسّدة للاعبين في وضعية لعب، وكرة قدم مزينة بخريطة إفريقيا، ونجومًا ديناميكية ترمز إلى أجواء الاحتفال، فضلًا عن مزيج من الأرابيسك المغربي والزخارف الإفريقية.

وسيتم إصدار الورقة النقدية التذكارية من فئة 100 درهم، التي تتمتع بقوة إبرائية وقانونية، في عدد محدود بتاريخ 22 ديسمبر 2025، على أن تتداول بالتوازي مع أوراق الـ100 درهم المتداولة حاليًا.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



