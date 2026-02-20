Français
المغرب: ارتفاع التضخم بنسبة 0,3% في جانفي 2026

في المغرب، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط (HCP) عن ارتفاع بنسبة 0,3% في الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك، نتيجة زيادة بنسبة 0,8% في مؤشر المواد الغذائية وتراجع بنسبة 0,1% في مؤشر المواد غير الغذائية. وسجّل مؤشر التضخم الأساسي استقرارًا على أساس شهري، وانخفاضًا بنسبة 1,2% على أساس سنوي.

وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجّل الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك تراجعًا بنسبة 0,8% خلال شهر جانفي 2026، وذلك بفعل انخفاض مؤشر المواد الغذائية بنسبة 2,1% وارتفاع مؤشر المواد غير الغذائية بنسبة 0,4%. أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فتتراوح التغيّرات بين انخفاض بنسبة 2,9% في بند «النقل» وارتفاع بنسبة 2,8% في بند «السلع والخدمات المتنوعة».

وأشارت المندوبية إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المتقلبة والمواد ذات التسعيرات العمومية، قد عرف خلال شهر جانفي 2026 انخفاضًا بنسبة 1,2% مقارنة بشهر جانفي 2025.

