المغرب: ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في إقليم آسفي إلى 21 وفاة

أعلنت السلطات المغربية، الأحد 14 ديسمبر 2025، ارتفاع عدد ضحايا السيول التي شهدها إقليم آسفي الساحلي المطل على المحيط الأطلسي إلى 21 شخصًا، في واحدة من أعنف الاضطرابات الجوية التي عرفتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وأفادت السلطات بأنه تم إسعاف 32 مصابًا جراء الفيضانات، غادر أغلبهم المستشفى بعد تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، في حين لا تزال الحالات المتبقية تخضع للمراقبة الطبية.

وأكدت الجهات المعنية استمرار تعبئة شاملة لمواصلة عمليات البحث عن مفقودين محتملين، إلى جانب التدخلات الميدانية لتأمين المناطق المتضررة، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للسكان المتأثرين بهذه الوضعية الاستثنائية.

وعرفت مدينة آسفي أضرارًا مادية جسيمة، حيث غمرت مياه الأمطار عشرات المنازل والمحلات التجارية، وجرفت عددًا من السيارات، كما تسببت في انقطاع بعض الطرقات داخل المدينة، ما أدى إلى تعطّل حركة السير وتضرر الأنشطة اليومية.

وفي سياق متصل، قررت المديرية الإقليمية لآسفي تعليق الدروس، يوم الاثنين، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وذلك حفاظًا على سلامة التلاميذ والإطار التربوي.

وشددت السلطات على أن جهود البحث عن مفقودين محتملين لا تزال متواصلة، بالتوازي مع العمل على تأمين المناطق المنكوبة وتقديم المساعدات الضرورية للمتضررين، في ظل استمرار المخاوف من تداعيات التقلبات الجوية.

