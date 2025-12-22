المغرب: العثور على حطام غواصة فرنسية غرقت سنة 1942 خلال الحرب العالمية الثانية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المركز الوطني للدراسات والأبحاث في التراث المغمور بالمياه في المغرب عن إعادة تحديد موقع الغواصة الفرنسية “ميدوز” (Méduse)، الواقعة قبالة سواحل الجرف الأصفر بإقليم الجديدة وذلك في إطار برنامج التعاون بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل والدرك الملكي، المتعلق بجرد وتوثيق التراث الأثري المغمور بالمياه، والذي يتواصل للسنة الثانية على التوالي.

و قد كان الهدف الرئيسي من هذه المهمة هو تحديد وتوثيق الغواصة الفرنسية “ميدوز”، بغرض الحفاظ عليها . وإشار المركز إلى أن هذه الغواصة غرقت في شهر نوفمبر سنة 1942 أثناء المواجهات المرتبطة بـ عملية “الشعلة” (Torche) خلال الحرب العالمية الثانية. تشكل بقايا هذه الغواصة اليوم شاهدًا ثمينًا على التاريخ البحري والعسكري للقرن العشرين، كما أن دراستها ستساهم في فهمٍ أفضل لظروف غرقها ولحالة حفظها الراهنة.

وقد أظهر الفحص الأولي لموقع الحطام وجود جزأين رئيسيين على الأقل من الغواصة: الأول يقع في عمق البحر ، مطمور إلى حدٍّ كبير تحت الرمال، ويبدو في حالة حفظ متوسطة. أما الثاني، فيتكوّن من جزء من الهيكل ومن “البرج” وهو ظاهر على عمقٍ منخفظ و في حالة تدهور متقدمة. وإلى جانب التأثيرات الطبيعية للأمواج والتآكل، يُرجَّح أن محاولات التفكيك التي طالت الغواصة “ميدوز” أواخر خمسينيات القرن الماضي كانت أيضًا من أسباب تدهور حالتها.

