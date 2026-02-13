Français
الأخبار

المغرب : بعثةً اقتصادية لرجال أعمال مغاربة إلى تونس ينشطون في قطاعات الصناعات الغذائية من 24 إلى 27 مارس 2026

أعلنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء–سطات أنها تنظم خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 مارس 2026 بعثةً لرجال أعمال مغاربة إلى تونس، ينشطون في قطاعات الصناعات الغذائية (زيت الزيتون، التمور، الهريسة، مصبرات الطماطم، التونة، والبسكويت)، إضافة إلى قطاع مواد التجميل والمستلزمات الطبية. تنظيم هذه البعثةً يأتي استجابة لدعوة من طرف مركز النهوض بالصادرات في تونس. في برنامج هذه البعثة زيارة إلى عددٍ من الموسسات التونسية. 

يشار إلى أن التبادل التجاري بين المغرب وتونس سجل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 تطورا لافتا في ما يتعلق بالمنتجات الفلاحية والغذائية، إذ تجاوزت قيمة واردات المغرب من هذه السلع 338,5 مليون دينار تونسي (ما يعادل تقريبا 115 مليون دولار) وفق المعطيات الصادرة عن مركز النهوض بالصادرات التونسي.  وأكدت البيانات الرسمية أن قائمة المنتجات التونسية المصدرة إلى المغرب تتصدرها زيت الزيتون والتمور،

تعليقات

