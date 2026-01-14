المغرب تستقبل مليون زائر خلال كأس أمم إفريقيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشفت تقارير إعلامية مغربية أن بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب أظهرت تأثيرًا اقتصاديًا و سياحيًا ملموسًا.

و وفقًا لموقع “صوت المغرب” فإنه ورغم غياب الإحصاءات الرسمية الدقيقة حول حجم المكاسب الفعلية، تشير التقديرات إلى أن البطولة ستسهم في انتعاشة كبيرة للقطاع السياحي، لا سيما على مستوى الفنادق و المطاعم و النقل و الخدمات السياحية المساندة، و يُتوقع أن يصل عدد الزوار الأجانب إلى ما بين 500 ألف و 1 مليون شخص، مع عائدات مالية تتراوح بين 4.5 و12 مليار درهم، وفق تقديرات خبراء السياحة.

و أوضح أن هذه العائدات تأتي نتيجة الإنفاق المتوقع للمشجعين على الإقامة الفندقية، التنقل بين المدن المستضيفة، والمطاعم، إلى جانب الخدمات السياحية المصاحبة.

و أضاف أن حجم التأثير السياحي مرهون بالثقل الديموغرافي للدول المشاركة، حيث تضم البطولة 23 دولة يتجاوز مجموع سكانها مليار نسمة، يمثل نحو ثلثي سكان القارة الأفريقية، مع تركيز 85% منهم في 12 دولة كبرى، على رأسها نيجيريا و مصر و جنوب إفريقيا و كوت ديفوار.

و أشار إلى أن مرحلة الأدوار الإقصائية، الممتدة من ثمن النهائي و حتى النهائي، ستشهد أعلى مستويات الإنفاق، حيث يُتوقع أن تضيف 50% من مصاريف مرحلة المجموعات، ما يرفع إجمالي العائدات إلى نطاق يتراوح بين 4.5 و12 مليار درهم.

و أكد أن مشاركة دول ذات دخل فردي مرتفع نسبيًا، مثل بوتسوانا وغينيا الاستوائية و الغابون وجنوب أفريقيا، من شأنها رفع متوسط إنفاق الزائر الواحد وزيادة العائدات الاقتصادية.

و رغم هذه المؤشرات الإيجابية، سجل العاملون في قطاع النقل السياحي تحديات ميدانية، بحسب رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، محمد بامنصور، الذي أشار إلى تجاوز العرض للطلب في أسطول النقل السياحي، إلى جانب تسجيل بعض الإلغاءات خلال عطلة نهاية السنة، وأوضح أن النشاط السياحي اقتصر بشكل كبير على المبيت والجولات القصيرة داخل المدن، مع غياب الرحلات نحو المناطق المجاورة والمدارات الكبرى.

و أضاف أن تركيز معظم المباريات في الرباط، المدينة ذات الطابع الإداري أكثر من السياحي، حدّ من فرص خلق رواج اقتصادي مباشر في المدن السياحية الكبرى مثل مراكش وأكادير و فاس، حيث يمتلك السكان القدرة على ترويج السياحة بطريقة أفضل.

و رغم هذه التحديات، يظل الحدث فرصة مهمة لتعزيز صورة المغرب كوجهة سياحية وقارية، ويدعم التطلعات الاقتصادية للبلاد، مع إمكانية تحقيق عوائد ملموسة إذا تم استثمار الحضور السياحي بشكل أكبر خلال الفترة المتبقية من البطولة.

