الأخبار

المغرب تعتمد تقنية حديثة لحماية الملاعب في “الكان”

أثار الصمود اللافت للملاعب المستضيفة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب أمام غزارة الأمطار موجة واسعة من التساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي، حول التقنيات المعتمدة فى هذه المنشآت لتصريف المياه و الحفاظ على جاهزية الملاعب.

و شهدت معظم مباريات البطولة، حتى الآن، تساقط أمطار كثيفة، لاسيما المواجهة التي جمعت منتخب المغرب وجزر القمر، والتي انتهت بفوز “أسود الأطلس” بهدفين دون رد، دون أن تؤثر الظروف الجوية على سير اللقاء.

و رغم كميات الأمطار الكبيرة التي غمرت الملاعب، لم تُسجل أي حالات تأجيل أو إلغاء للمباريات، حيث حافظت أرضيات الملاعب على جودتها، ما عكس مستوى عالياً من الجاهزية الفنية والبنية التحتية، وأعاد إلى الواجهة النقاش حول تطور المنشآت الرياضية المغربية وقدرتها على استيعاب مختلف التحديات المناخية.

و كشفت تقارير إعلامية متطابقة عن اعتماد المغرب على تقنية متطورة ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على جودة أرضيات الملاعب، رغم غزارة الأمطار التي تزامنت مع انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والتي افتُتحت بالمواجهة التي جمعت منتخب “أسود الأطلس” وجزر القمر.

و رغم تساقط الأمطار بغزارة على عدة مدن مغربية منذ بداية البطولة، لم تتأثر أرضيات الملاعب بشكل يُذكر، إذ أُقيمت جميع المباريات فى مواعيدها المحددة دون أي تأجيل أو إلغاء، وهو ما نال إشادة واسعة من المتابعين ومنظمي البطولة على حد سواء، وفتح باب التساؤلات حول السر التقني وراء هذا النجاح.

و بحسب ما أفادت به إذاعة “RMC” الفرنسية، فإن المغرب اعتمد على تقنية متطورة تُعرف باسم نظام “سوباير”، وهي تقنية متخصصة فى دعم أرضيات الملاعب الطبيعية، عبر امتصاص المياه الزائدة بكفاءة عالية، وتوفير بيئة مثالية للعشب، حتى في أقسى الظروف الجوية.

و تتميز تقنية “سوباير” بقدرتها على الجمع بين التصريف السريع للمياه، والتهوية الجيدة للتربة، إضافة إلى التنظيم الحراري لأرضية الملعب، ما يسمح بالحفاظ على توازن مثالي بين الماء و الهواء حول جذور العشب.

هذا النظام مكّن المغرب من تفادي المشكلات التي واجهته خلال تنظيم كأس العالم للأندية عام 2014، حين تسببت الأمطار الغزيرة آنذاك في تشكّل برك مائية أثرت على حركة الكرة خلال بعض المباريات.

