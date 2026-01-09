المغرب تُقصي الكاميرون و تنتظر المتأهل من الجزائر و نيجيريا في نصف نهائي كأس إفريقيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تأهل المنتخب المغربي إلى الدور نصف النهائي لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم إثر فوزه على نظيره الكاميروني بنتيجة 2-0 في المباراة التي اقيمت اليوم الجمعة بملعب “الأمير مولاي عبد الله” بالرباط لحساب الدور ربع النهائي.

سجل هدفي أسود الأطلس كل من إبراهيم دياز في الدقيقة 26 و إسماعيل الصيباري في الدقيقة 74.

و يلاقي زملاء أشرف حكيمي في المربع الذهبي الفائز من مباراة المنتخب الجزائري و نظيره النيجيري المقررة غدا السبت.

و في ما يلي تذكير ببقية برنامج مباريات الدور ربع النهائي :

السبت 10 جانفي 2026 :

الجزائر – نيجيريا (17:00 س)

مصر – كوت ديفوار (20:00 س)

