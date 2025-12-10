المغرب: صعوبات في ملاءمة العرض والطلب في السكن الحضري وأكثر من مليون مسكن شاغر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في المغرب، تُظهر دراسة أن رصيد المساكن في الوسط الحضري يضم 1,1 مليون مسكن شاغر، ما يدل على وجود صعوبات في ملاءمة العرض مع الطلب.

وبلغ رصيد المساكن الحضرية 8,34 ملايين وحدة في 2024، أي بمعدل سنوي قدره 215 ألف مسكن إضافي خلال السنوات العشر الماضية.

ارتفعت حصة المساكن الشاغرة إلى 13,4%، وحصة المساكن الثانوية/الموسمية إلى 15,5%، مقابل 15,9% و9,3% على التوالي في 2014. وعلى مستوى الأعداد، بلغ عدد المساكن المأهولة في 2024 حوالي 5,9 ملايين مسكن، فيما بلغ عدد المساكن الثانوية/الموسمية 1,3 مليون وحدة.

ويتكوّن رصيد السكن الحضري في 2024 من نحو 60% من المساكن التي يقل عمرها عن 20 سنة، ومن 6,2% فقط من المساكن التي يبلغ عمرها 50 سنة فأكثر.

وبلغ معدل إشغال المساكن، المُقاس بعدد الأشخاص في الغرفة الواحدة، 1,3 شخص في 2024 مقابل 1,6 في 2014، وهو مستوى يعكس كثافة في الإشغال. كما بلغ عدد المساكن التي تقطنها أسرتان أو أكثر 372 ألف وحدة، أي ما يمثل 6,3% من مجموع المساكن الحضرية المأهولة.

