الأخبار

المغرب: معدل التضخم السنوي المتوسط يبلغ 0,8% سنة 2025

في المغرب، سجّل معدّل مؤشر أسعار الاستهلاك (IPC) السنوي، مع نهاية سنة 2025، ارتفاعًا بنسبة 0,8% مقارنة بسنة 2024.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط (HCP) بأن هذا الارتفاع يعود إلى زيادة مؤشر أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,8%، إلى جانب ارتفاع مؤشر المواد غير الغذائية بنسبة 0,5%. وتراوحت التغيّرات المسجّلة في فئة المواد غير الغذائية بين تراجع بنسبة 2,6% في قطاع «النقل»، وارتفاع بلغ 3,3% في قطاع «المطاعم والفنادق».

وأضافت المندوبية، في نشرتها الصادرة اليوم، أنّ أعلى الزيادات في مؤشر أسعار الاستهلاك السنوي سُجّلت في فاس والقنيطرة وكلميم وسطات.

 

