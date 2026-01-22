المغرب: معدل التضخم السنوي المتوسط يبلغ 0,8% سنة 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في المغرب، سجّل معدّل مؤشر أسعار الاستهلاك (IPC) السنوي، مع نهاية سنة 2025، ارتفاعًا بنسبة 0,8% مقارنة بسنة 2024.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط (HCP) بأن هذا الارتفاع يعود إلى زيادة مؤشر أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,8%، إلى جانب ارتفاع مؤشر المواد غير الغذائية بنسبة 0,5%. وتراوحت التغيّرات المسجّلة في فئة المواد غير الغذائية بين تراجع بنسبة 2,6% في قطاع «النقل»، وارتفاع بلغ 3,3% في قطاع «المطاعم والفنادق».

وأضافت المندوبية، في نشرتها الصادرة اليوم، أنّ أعلى الزيادات في مؤشر أسعار الاستهلاك السنوي سُجّلت في فاس والقنيطرة وكلميم وسطات.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



