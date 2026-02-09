Français
الأخبار

المغرب: وفاة 4 أشخاص وفقدان خامس إثر سيول جارفة

المغرب: وفاة 4 أشخاص وفقدان خامس إثر سيول جارفة

أعلنت السّلطات المحلّية بإقليم تطوان المغربي أنّ أربعة أشخاص لقوا مصرعهم، فيما لا يزال شخص خامس في عداد المفقودين، إثر سيول قوية جرفتهم خلال الفيضانات.

و وقع الحادث على الطريق الإقليمية رقم 4704، عند أحد الروافد الرئيسية لوادي الرميلات، حيث فوجئت سيارة خفيفة كانت تقل خمسة أشخاص بالسيول الجارفة، قبل أن تجرفها المياه.
وباشرت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية فور الحادث عمليات البحث والإنقاذ، مع تعبئة شاملة للموارد البشرية واللوجستية شملت فرق غطس وكلاب مدربة ودرون، إضافة إلى مساهمة متطوعين من سكان المنطقة.
وأثمرت عمليات البحث عن انتشال جثتين إحداهما لفتاة تبلغ 14 سنة والأخرى لطفل عمره سنتان ليلة السبت، قبل أن يتم صباح الأحد العثور على جثة طفل يبلغ 12 سنة وجثة رجل في العقد الثالث من العمر، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن الشخص الخامس. وتم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادث الأليم.

