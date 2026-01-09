Français
الأخبار

المغرب يتصدر القيمة التسويقية لمنتخبات ربع نهائي “الكان”

تصدر منتخب المغرب قائمة أعلى المنتخبات من حيث القيمة التسويقية بين الفرق المتأهلة لدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب، حيث تنطلق مواجهات هذا الدور اليوم الجمعة 9 جانفي.

و يشهد ربع النهائي مواجهات قوية تجمع مالي مع السينغال و الكاميرون مع المغرب و الجزائر مع نيجيريا و مصر مع كوت ديفوار، في صراع على بطاقة نصف النهائي.

و بحسب أحدث البيانات الصادرة عن موقع “ترانسفير ماركت” العالمي المتخصص في تقييم اللاعبين، بلغت القيمة التسويقية للمنتخب المغربي 435.55 مليون يورو، متفوقًا على السينغال التي تبلغ قيمتها التسويقية 405.90 مليون يورو، فيما تأتي كوت ديفوار في المركز الثالث بـ 370.80 مليون يورو، تليها نيجيريا 281.33 مليون يورو، والكاميرون 255.53 مليون يورو، والجزائر 237 مليون يورو، ثم مالي 141.65 مليون يورو، وأخيرًا مصر 136.20 مليون يورو.

و على صعيد اللاعبين، يتصدر أشرف حكيمي جناح منتخب المغرب القائمة بقيمة 80 مليون يورو، يليه النيجيري فيكتور أوسيمين و الكاميروني بريان مبويمو بنفس القيمة (75 مليون يورو)، فيما يأتي عمر مرموش نجم منتخب مصر و نادي مانشستر سيتي الإنقليزي بقيمة 65 مليون يورو، يليه الإيفواري أمادو ديالو بـ 50 مليون يورو.

تعليقات

