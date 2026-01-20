المغرب يتوقع تحقيق نمو بنسبة 5٪ في 2026.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وفقًا لوثيقة نشرها اليوم المندوبية السامية للتخطيط ، يُتوقع أن تتسارع وتيرة النمو الاقتصادي في المغرب خلال عامي 2025 و2026، لتبلغ 4,7٪ في 2025 و5٪ في 2026، مدفوعةً بتعافي القطاع الفلاحي وتعزيز أداء الأنشطة غير الفلاحية، بدعم من ديناميكية الطلب الداخلي في سياق يتسم باستقرار الأسعار. وبذلك، ستكون هذه مرحلة تسارع متواصل للنمو الاقتصادي على مدى أربع سنوات متتالية.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيطبأن صادرات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته يُنتظر أن تواصل مسارها التصاعدي في 2026، استجابةً لطلب عالمي قوي. كما يُرجّح أن تستفيد هذه الصادرات من القيود المفروضة على الصادرات الصينية، ومن استمرار العقوبات على الفوسفاط الروسي، بما يحدّ من العرض العالمي.

