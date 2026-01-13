المغرب يسحب أوراق بـــنكيــة من الــتـــداول

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن بنك المغرب أنه بموجب مقتضيات المرسوم رقم 2.25.966 الصادر في 23 ديسمبر 2025 ً، تقرر الشروع في السحب من التداول ابتداًء من 1 جانفي 2026 في سحب أوراق 10 و50 و100 و200 درهم الصادرة سنة 1987 و أوراق 10 دراهم الصادرة سنة 1990 و أوراق 20 درهما الصادرة سنة .1996

وستفقد هاته الفئات من الأوراق البنكية صفة التداول القانوني ً والقوة الإبرائية ابتداًء من فاتح يناير 2026 .ويمكن للأشخاص الذين لا زالت بحوزتهم هاته الأوراق البنكية استبدالها، بدون قيد، لدى شبابيك بنك المغرب وكذا شبابيك مختلف المؤسسات البنكية وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح جانفي 2026 إلى غاية 31 ديسمبر 2030.

