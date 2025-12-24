المغرب ينظم كأس أمم إفريقيا للسجناء !!

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ألهبت بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 مشاعر الحماس في مختلف أرجاء المغرب، حيث سيشارك نزلاء السجون في بطولة كروية مصغرة تضم 150 نزيلاً من 15 جنسية إفريقية، ضمن مبادرة أطلقتها المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، تزامناً مع استضافة المغرب للبطولة القارية.

و من المقرر أن تُقام هذه البطولة يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، بالسجن المحلي “تامسنا” قرب الرباط، في أجواء احتفالية تعكس قيم الرياضة و روح الانتماء الإفريقي المشترك.

و ذكرت وكالة الأنباء المغربية، نقلاً عن المندوبية، أن المبادرة لا تقتصر على إقامة المباريات فقط، بل تشمل أيضاً بث مباريات كأس أمم إفريقيا داخل السجون و تنظيم ورشات تحليلية و تفاعلية بمشاركة لاعبين سابقين و صحفيين رياضيين، إلى جانب أنشطة ثقافية بشراكة مع جمعيات من المجتمع المدني.

كما ستشهد مؤسسات سجنية في مدن مراكش ورطنجة ولافاس ولاالدار البيضاء ولاأغادير تنظيم مباريات مماثلة بالتنسيق مع أندية محلية و ذلك في إطار رؤية تهدف إلى تعزيز البعد الإنساني و الاجتماعي داخل السجون، و إشراك النزلاء في الحركية الوطنية و القارية التي تعيشها البلاد.

و أكدت المندوبية أن هذه المبادرة تجسد التزامها الثابت بإدماج نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية ضمن الدينامية الوطنية و القارية و تمكينهم من المشاركة الإيجابية في مختلف التظاهرات و المحطات الرياضية، بما يخدم أهداف التأهيل وإعادة الإدماج، ويعزز في الوقت ذاته انفتاح المؤسسة السجنية على محيطها الخارجي.

