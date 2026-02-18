المغرب يُعلن الخميس 19 فيفري أوّل أيّام شهر رمضان المبارك

أعلنت وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية المغربية ، مساء اليوم الأربعاء، أن فاتح شهر رمضان المعظم بالمغرب، لعام 1447 هـ، سيكون غدا الخميس 19 فيفري 2026.

و أنهت الوزارة إلى علم المواطنين، ضمن بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر رمضان المعظم لعام 1447 هـ، بعد مغرب اليوم الأربعاء 29 شعبان 1447هـ الموافق 18 فيفري 2026، و أضافت أنها اتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا ثبوت رؤيته؛ وعليه فإن فاتح شهر رمضان المعظم هو غدا الخميس 19 فيفري 2026.