المفوضية الأوروبية: بإمكان سكان غرينلاند الاعتماد علينا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء 14 جانفي 2026 إن ”سكان غرينلاند يمكن أن يعتمدوا علينا”، فيما يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضمّ هذه الجزيرة المتمعة بحكم ذاتي تحت سيادة الدنمارك.

وقالت فون دير لايين “من المهم أن يُدرك الغرينلانديون، من خلال الأعمال وليس فقط الأقوال، أننا نحترم تطلعاتهم ومصالحهم وأنه يمكنهم الاعتماد علينا”، مشدّدة في مؤتمر صحفي في بروكسل على أن “غرينلاند ملك لسكانها”.

وسبق أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إن سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند ضرورية لمنظومة القبة الذهبية للدفاع الجوي والصاروخي التي يخطط لإنشائها.

وكتب ترامب، الذي تعهد السيطرة على الجزيرة القطبية الشمالية من حليفته الدنمارك، على وسائل التواصل الاجتماعي “تحتاج الولايات المتحدة إلى غرينلاند لأغراض الأمن القومي.. إنها ضرورية لنظام القبة الذهبية الذي نبنيه”.

وأضاف “يصبح حلف الناتو أكثر قوة وفعالية بكثير إذا كانت غرينلاند تحت سيطرة الولايات المتحدة.. وأي شيء أقل من ذلك غير مقبول”.

