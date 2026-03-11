Français
المقيمون بدار المسنين بقمرت ينتفعون بخدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات

انتفع المقيمون بمركز رعاية المسنين “الصادق إدريس” بقمرت ، أمس الثلاثاء، بخدمات قافلة صحية متعدّدة الإختصاصات، نظمتها الإدارة الجهوية للصحة بتونس ، في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصحة كبار السن، حسب ما ورد في بلاغ نشرته الإدارة الجهوية للصحة بتونس على صفحتها بمنصّة التواصل الإجتماعي فايسبوك.

وتمتّع المقيمون بالدّار بفحوصات دقيقة في عدة اختصاصات طبية حيوية، شملت بالخصوص التغذية، وأمراض القلب والشرايين، وطب العيون،وطب الأعصاب، وطب الروماتيزم والمفاصل، والطب النفسي، وطب وجراحة الأسنان، وطب الشيخوخة، كما استفادوا من استشارات طبية معمّقة حسب احتياجاتهم الصحية الخاصة.

كما تمّ، حسب البلاغ ذاته، تنظيم حصّة توعوية وتكوينية لفائدة الإطار العامل بالمركز حول الخصائص الغذائية والاحتياجات الأساسية لكبار السن، بهدف تعزيز قدرات الفريق العامل في تقديم رعاية يومية متكاملة وسليمة.

يذكر أن الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن 2022-2030 ، التي تهدف إلى ضمان شيخوخة نشيطة وناجحة من خلال مقاربة حقوقية وشاملة تُشرك مختلف الوزارات والهياكل، تعتبر الإطار المرجعي الأساسي للنهوض بصحة وجودة حياة هذه كبار السن في تونس.

