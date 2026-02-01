المكتبة العمومية بطبرقة تنظم تظاهرة جديدة خلال العٌطلة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تنظم المكتبة العمومية بطبرقة، تظاهرة “مكتبتي ملاذي في عطلتي”، وذلك من 02 الى 07 فيفري الجاري.

و يتضمن برنامج هذه التظاهرة، التي تنتظم باشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة، عديد الورشات الموجهة للاطفال على غرار ورشة ترغيب في المطالعة يتم خلالها تقديم كُتُب و مراجع تتناول موضوع المكتبة و شرح طرق العمل داخلها و أهمية استخدامها و ورشة في مسرحة القصة و طريقة تحويل قصة من قصص الأطفال إلى عرض مسرحي.

كما ستتاح للاطفال المشاركين فرصة لحضور ورشة حكايتي من بيئتي أين سيتم قراءة قصص مستوحاة من الطبيعة يليها نقاش حول كيفية حماية البيئة في حياتنا اليومية.

و سيعيش الأطفال خلال هذه التظاهرة تجربة كتابة رسائل خيالية الى مؤلفي كتبهم المفضلة وتزيينها برسومات فضلا عن ابتكار كتاب صغير يمكن حمله بالجيب لترغيبهم في المطالعة.

