Français
Anglais
العربية
الأخبار

المكتبة العمومية بطبرقة تنظم تظاهرة جديدة خلال العٌطلة

المكتبة العمومية بطبرقة تنظم تظاهرة جديدة خلال العٌطلة

تنظم المكتبة العمومية بطبرقة، تظاهرة “مكتبتي ملاذي في عطلتي”، وذلك من 02 الى 07 فيفري الجاري.

و يتضمن برنامج هذه التظاهرة، التي تنتظم باشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة، عديد الورشات الموجهة للاطفال على غرار ورشة ترغيب في المطالعة يتم خلالها تقديم كُتُب و مراجع تتناول موضوع المكتبة و شرح طرق العمل داخلها و أهمية استخدامها و ورشة في مسرحة القصة و طريقة تحويل قصة من قصص الأطفال إلى عرض مسرحي.

كما ستتاح للاطفال المشاركين فرصة لحضور ورشة حكايتي من بيئتي أين سيتم قراءة قصص مستوحاة من الطبيعة يليها نقاش حول كيفية حماية البيئة في حياتنا اليومية.

و سيعيش الأطفال خلال هذه التظاهرة تجربة كتابة رسائل خيالية الى مؤلفي كتبهم المفضلة وتزيينها برسومات فضلا عن ابتكار كتاب صغير يمكن حمله بالجيب لترغيبهم في المطالعة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

569
أخر الأخبار

بنزرت: تسخير 120 عنصرًا من الهلال الأحمر للتدخل عند الطوارىء

464
أخر الأخبار

تكنولوجيا المعلومات في تونس: كم يتقاضى مطوّرو البرمجيات فعليًا في عام 2025 ؟
371
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يدعو المواطنين لتوخي الحذر بسبب التقلبات الجوية المنتظرة
325
أخر الأخبار

من بن عروس إلى نابل: حجز أكثر من طن من الموز المهرّب
284
أخر الأخبار

كرة اليد – كأس الأمم الأفريقية 2026: ما هي القناة والتوقيت لمشاهدة نهائي تونس ومصر ؟
278
الأخبار

باجة : سقوط الأشجار و الأسلاك الكهربائية بسبب الرياح القوية و الأمطار [فيديو]
275
الأخبار

وزيرة العدل تعاين في باجة أشغال بناء مقر جديد لمحكمة الناحية بنفزة
273
أخر الأخبار

فاجعة تبرسق: ترميم غير مكتمل لسور شُيّد سنة 2001 يُنهي حياة “يوسف”..الشنيتي تكشف التفاصيل (فيديو)
262
الأخبار

باجة : غدًا تعليق الدروس بمعتمديتي عمدون و نفزة بسبب التقلبات الجوية
254
الأخبار

التكافل… ذلك الإسمنت غير المرئي الذي يحمي تونس: المعنى، الفوائد، والمرجعيات في القرآن الكريم

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى