الأخبار

المكلفة بتسيير بلدية تونس تؤدّي زيارة تفقد و متابعة إلى حديقة الحيوانات و المسبح البلدي بالبلفدير

المكلفة بتسيير بلدية تونس تؤدّي زيارة تفقد و متابعة إلى حديقة الحيوانات و المسبح البلدي بالبلفدير

أدّت المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول، اليوم الإثنين، زيارة تفقد ومتابعة إلى حديقة الحيوانات بالبلفدير (وسط العاصمة)، لتقييم الوضعية العامة للحديقة، خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد إقبالاً كبيراً من العائلات والزوار، مع تواصل العطلة المدرسية التي تزامنت مع عيد الفطر المبارك.

و أكّدت بالمناسبة، على ضرورة القطع التام مع أي شكل من أشكال الانتصاب الفوضوي داخل الحديقة، والحفاظ على النظام والنظافة والجمالية العامة لهذا الفضاء الترفيهي، داعية جميع المصالح البلدية المعنية إلى العمل على تلافي أي إشكال قد يؤثر سلباً على راحة الزوار، وفق بلاغ صادر عن البلديّة.

كما عاينت عن كثب، مختلف الاحداثات والفضاءات الجديدة المخصصة لبعض الحيوانات، والتي تهدف إلى تحسين ظروف إيوائها مع تعزيز الجانب التثقيفي والترفيهي للزوار.

و اطلعت كذلك على سير العمل بالمسبح البلدي بالبلفدير، والاستعدادات الجارية لاستقبال موسم النشاط الصيفي المقبل، مشددة على أهمية إتمام كافة أعمال الصيانة والتهيئة في أحسن الظروف، لضمان تقديم أفضل الخدمات وتعزيز هذا المرفق كوجهة رياضية وترفيهية مفضلة في قلب العاصمة.

و تمّ التأكيد خلال الزيارة، على التزام بلدية تونس الدائم بتحسين وتطوير مرافقها العمومية، وعلى دعوة مرتادي هذه الفضاءات إلى المساهمة في الحفاظ على نظافتها وجماليتها.

و قد واكب هذه الزيارة التفقدية متصرف الدائرة البلدية بالمنزه وعدد من الإطارات البلدية المعنية.

