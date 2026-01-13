المكمّلات الغذائية للرياضيين: أخطاء قد تؤدي إلى الإصابة بجلطة دماغية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصبح استعمال المكمّلات الغذائية شائعًا بشكل متزايد بين الرياضيين، خاصة بهدف الحصول على جرعة سريعة من البروتين والطاقة وتفادي عناء تحضير الوجبات. غير أن هذا الاستخدام، عندما يتم دون معرفة دقيقة بالمخاطر، قد تكون له تداعيات صحية خطيرة.

وفي تصريح لـ تونس الرقمية، أوضح الدكتور محمد فارس بن حديد, أخصائي في طب الأسرة والطب الرياضي طبيب العائلة والطب الرياضي، أنه من الضروري احترام معايير استعمال هذه المكمّلات للاستفادة من مكوناتها وتفادي عدد كبير من المخاطر التي يجهلها الكثيرون.

الكافيين… المكوّن الأساسي والأكثر خطورة

أكّد الطبيب أن الكافيين هو المكوّن الأساسي في المكمّلات الغذائية، موضحًا أن استعماله مضبوط بمعايير دقيقة تتراوح بين 3 و6 مليغرامات لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

وأضاف أن الكمية تختلف حسب العمر والوزن والحالة الصحية، مشددًا على أن استهلاك هذه المواد ممنوع تمامًا قبل سن 18 سنة.

الحذر من الجرعات الموحّدة و الزائدة

وحذّر الدكتور من الجرعات الموحّدة ومن خطر الجرعات الزائدة، موضحًا أن درجة تحمّل الكافيين تختلف من شخص إلى آخر، وهو ما يجعل الاستشارة الطبية ضرورية قبل ممارسة أي نشاط رياضي أو تناول أي مكمّل غذائي، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

أعراض فورية قد تكون خطيرة

وأشار الطبيب إلى أن الاستعمال المفرط أو غير المنضبط قد يؤدي إلى:

الغثيان

خفقان قوي في القلب

ارتفاع في عدد ضربات القلب

وأوضح أن هذه الأعراض تشكّل خطرًا كبيرًا على الأشخاص المصابين بـارتفاع ضغط الدم أو ذوي التحمّل الضعيف للكافيين، وقد تصل في بعض الحالات إلى خطر الإصابة بجلطة دماغية.

اضطرابات الهضم والقلق وقلة النوم

كما نبّه إلى مخاطر أخرى تشمل:

اضطرابات في الجهاز الهضمي

الإسهال

القلق والتوتر

اضطرابات النوم

وفسّر ذلك بكون الكافيين يؤدي إلى تحفيز مفرط للجهاز العصبي، مؤكدًا أن نقص النوم ينعكس سلبًا على الأداء البدني ويزيد من مخاطر الإصابات العضلية والتشنجات.

تأثيرات على الأيض وزيادة الوزن

وأوضح الطبيب أن هذا التحفيز قد يؤدي أيضًا إلى:

ارتفاع نسبة السكر في الدم

تحفيز تخزين الدهون، ما يساهم في زيادة الوزن

وعلى المدى البعيد، قد تتطور هذه الاضطرابات إلى السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب.

بدائل أكثر أمانًا قبل التمرين

ولمن يبحث عن تنشيط قبل التمرين، نصح الطبيب بـ:

شرب كوب قهوة

تناول سكريات بطيئة الامتصاص

أو سكريات سريعة مثل التمر أو الموز قبل التمرين بنحو 30 دقيقة

لمن يصرّ على استعمال الـالمكمّلات الغذائية

وختم الدكتور بالتأكيد على ضرورة:

اختيار منتجات من مسالك بيع قانونية ومراقَبة

ضبط الجرعة حسب الوزن والحالة الصحية

الانتباه إلى مخاطر الخفقان والجفاف

