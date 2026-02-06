Français
Anglais
العربية
مجتمع

المكنين: معطيات جديدة في حادثة التنكيل بجرو تمّ ذبحه

المكنين: معطيات جديدة في حادثة التنكيل بجرو تمّ ذبحه

أفاد المحامي إلياس الجيلاني، اليوم الجمعة، بأن الأبحاث انطلقت بإذن من النيابة العمومية بخصوص الأشخاص الذين ظهروا في مقطع فيديو يوثق الاعتداء على جرو وذبحه، وهي الحادثة التي أثارت موجة استنكار واسعة.

وأوضح الجيلاني، في تصريح لإذاعة “جوهرة أف أم”، أن التحقيقات كشفت تورّط سبعة أشخاص في الواقعة، مشيرا إلى أنه تم الاستماع إلى أربعة منهم وتحديد جلسة يوم 18 فيفري الجاري للنظر في القضية.

وأضاف أن أحد المشتبه بهم له سوابق عدلية وهو مودع بالسجن على ذمة قضية أخرى، في حين تحصّن شخصان بالفرار، وقد أذنت النيابة العمومية بإدراجهما بالتفتيش.

وأكد المحامي أن الفيديو المتداول يعود إلى سنة 2024، ما يعني أن الدعوى لم تسقط بمرور الزمن وأن التتبعات القانونية لا تزال قائمة. كما أشار إلى أنه سيتم إحالة المتهمين وفق إجراءات سريعة، حيث سيتلقون استدعاءات للمثول أمام الدائرة الجناحية المختصة، معتبرا أن القضاء وحده المخوّل لتحديد المسؤوليات وإصدار الأحكام المناسبة.

وفي سياق متصل، شدد الجيلاني على أن الشخص الذي قام بتصوير الواقعة دون التدخل يمكن اعتباره شريكا في الجريمة، محذرا من خطورة مثل هذه السلوكيات على المجتمع، لما قد تعكسه من نزعات عدوانية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

359
اقتصاد وأعمال

الخبير في الاقتصاد والمالية ماهر بلحاج يقيّم أثر تراجع التضخم وخفض الفائدة المديرية على النمو الاقتصادي والاستثمار (تصريح)

312
أخر الأخبار

تونس: الاحتفاظ بالنائب أحمد السعيداني لمدة 48 ساعة.. التفاصيل والعقوبات (فيديو)
305
أخر الأخبار

قضية إبستين: الفرنسي جاك لانغ يواصل رئاسة معهد العالم العربي
293
اقتصاد وأعمال

إيلون ماسك يُستدعى إلى باريس من قبل مدعية الجمهورية بسبب وقائع خطيرة للغاية… و مع ذلك
288
أخر الأخبار

شهيد الوطن عاطف الجبري… وفاء مُتجدد لتضحية أمنية خالدة
283
الأخبار

مأساة في قابس: وفاة زوجين في حريق اندلع بمنزلهما بمنطقة الميدة
277
أخر الأخبار

الحماية المدنية بجندوبة تعلن فتح طريقين غير مرقّمين بعد تراجع منسوب المياه
271
أخر الأخبار

تونس : سحب لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس الجهات والأقاليم
267
الأخبار

تونس : السجن قد يصل إلى 20 سنة للسرقات باستعمال العنف.. النائب فخر الدين فضلون يكشف التفاصيل (فيديو)
260
اقتصاد وأعمال

احتياطي النقد الأجنبي في تونس يغطي 107 أيام توريد

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى