الملعب التونسي يحتج على مردود حكم مباراته أمام مستقبل سليمان

أصدر الملعب التونسي اليوم الأربعاء بلاغا إحتج فيه من حكام مباراة الفريق أمام مستقبل سليمان

وفي مايلي نص البلاغ

تبعا للأحداث التي جدت بمباراة الملعب التونسي ومستقبل سليمان لحساب الجولة الثالثة إياب من مرحلة البطولة، فإنه يهم نادي الملعب التونسي الإشارة إلى النقاط التالية :

بداية، إنّ المباراة المشار إليها لم تنطلق اليوم مع صافرة الحكم وإنما بدأت مع التعيينات التي إعتمدتها الإدارة الوطنية للتحكيم والتي تعلقت بها شبهات ارتباط الطاقم التحكيمي بأحد المنافسين المباشرين مما يمس من مصداقية الصافرة وحيادها ويفتح بابا للجدل لا يحتاجه المشهد الرياضي.

وحيث تعززت شبهة التعيين بالمردود الذي قدمه الطاقم التحكيمي بالكامل طيلة المباراة بداية من سوء الإدارة في الملعب، إذ لم يكن الحكم مسيطرا على الملعب الأمر الذي زاد من التوتر بين اللاعبين، وعكّر السير العادي للمباراة وصولا إلى حكم الفيديو المساعد الذي لم يشر لضربة جزاء واضحة كما لم يعلم الحكم بكل الإنقطاعات الحاصلة على تقنية ال”var ” .

وسيقوم النادي في هذا الاطار بمراسلة الإدارة الوطنية للتحكيم لتوضيح النقاط التي يراها فاصلة في الموضوع.

كما يُذّكر الملعب التونسي، بحق الجماهير في الاحتجاج والتعبير في إطار سلمي حضاري، مع التأكيد على رفضه لكل شكل من أشكال العنف، المعنوي والمادي تجاه أي كان وتحت أي ظرف ونخص في هذا الإطار الصحفيات والصحفيين، المهنيين والشرفاء، الذين طالتهم بعض المضايقات من قبل فئة من الجماهير في الملعب.

إلا أن ردود الأفعال هذه، والتي يرفضها النادي، أشعلها سوء المردود التحكيمي السابق والحاضر على عين المكان وكذلك ساهم في تأجيجها التوجه غير الإحترافي والنهج غير الحيادي لبعض البرامج الرياضية، التي تخلت عن قواعد الصحافة النزيهة وإنزلقت في وحل الكواليس وخدمة المصالح الضيقة لبعض النوادي على حساب الرياضة التونسية.

وفي موضع ثالث، يهم الملعب التونسي التأكيد على ضرورة الحفاظ على الميثاق الرياضي في ما تبقى من مرحلة الإياب وذلك بالإلتزام بلعب المباريات حسب ترتيب الجولات القادمة للبطولة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص ولضمان المنافسة المشروعة بين النوادي وتكريسا للاستحقاق الرياضي. ومن هذا المنطلق يشير النادي هنا، أنه وفي إطار الحفاظ على السير العادي للبطولة بصفة شفافة للجميع، يرفض خوض أي مقابلة مع أي فريق منقوص من مباراة وذلك حماية لحقه في فرص متكافئة مع الجميع.

و ختاما فإن نادي الملعب التونسي، رغم السوابق التي تعرض لها، فإنه يتوسم خيرا في إدارة ما تبقى من مشوار البطولة، بصفة عادلة، شفافة ونزيهة، ويدعو تبعا لهذا، جميع الفاعلين الرياضيين للتحلي بالروح الرياضية وإحترام الميثاق الرياضي.

