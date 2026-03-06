Français
الملعب التونسي يستأنف قرار الرابطة

الملعب التونسي يستأنف قرار الرابطة

أصدرت الهيئة المديرة للملعب التونسي بلاغا عبرت من خلاله عن استيائها من قرار الرابطة القاضي بمنح 3 نقاط للأولمبي الباجي على حسابه مشيرة إلى أنها ستقوم باستئناف هذا القرار.

و في ما يلي نص البلاغ :

تعبر الهيئة المديرة للملعب التونسي عن عميق استيائها بعد قرار الرابطة عقب ترجيح كفة الاولمبي الباجي في الاحتراز المقدم ضدنا على خلفية تشريك 5 لاعبين أجانب على الميدان. ويعد هذا خرقا واضحا لروح القانون وخاصة أن سبق للرابطة السابقة الحكم في نفس الملف مع فريقين آخرين بالرفض شكلا.

و ليكن في علم جماهير الملعب التونسي والجماهير الرياضية أن الهيئة المديرة ستستأنف الملف وكلها ثقة في لجنة الاستئناف في تطبيق القانون.

و تعلم أيضا انها مستعدة لللجوء لمحكمة التعقيب الرياضي إن لزم الأمر.

و حيث نناشد جماهيرنا الالتفاف مع الفريق في الاستحقاقات القادمة بداية من مقابلة يوم الأحد للوقوف وقفة الرجل الواحد.

عاش الملعب التونسي

