الملعب التونسي يفسخ عقد البرازيلي أليسون سانتوس بالتراضي

أعلنت إدارة الملعب التونسي، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2025، عن فسخ عقد اللاعب البرازيلي أليسون سانتوس بالتراضي بين الطرفين، وذلك في إطار التغييرات التي يشهدها الفريق استعدادًا لما تبقى من منافسات الموسم.

ويواصل فريق باردو تحضيراته لمرحلة الإياب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم من خلال اجراء تربص تحضيري بمدينة سوسة، تحت إشراف المدرب الجديد عمار السويح، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين وتحقيق نتائج إيجابية في قادم الجولات

