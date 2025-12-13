Français
Anglais
العربية
الأخبار

الملعب التونسي ينطلق في تربص تحضيري بطبرقة

الملعب التونسي ينطلق في تربص تحضيري بطبرقة

انطلق الملعب التونسي في خوض تربص تحضيري بمعتمدية طبرقة من ولاية جندوبة، وذلك في إطار الاستعدادات لمرحلة الإياب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

و يُقام هذا التربص تحت إشراف المدرب الجديد لسعد الدريدي، رفقة الإطار الفني الجديد، حيث يهدف إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين وتصحيح بعض الجوانب التكتيكية، تمهيدًا لاستئناف المنافسات الرسمية.

و يُولي الإطار الفني أهمية خاصة لهذا المعسكر التحضيري، خصوصًا وأن الفريق أنهى مرحلة الذهاب في المركز الثالث برصيد 30 نقطة، ما يعزز طموحات الجماهير في مواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق مركز متقدم مع نهاية الموسم.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

619
أخر الأخبار

باجة: 10 إصابات في حادث مرور بطريق نفزة

395
أخر الأخبار

حافظ العموري يكشف خفايا أزمة الصناديق الاجتماعية وسبل تجاوز عجزها المالي [فيديو]
350
الأخبار

العثور على جثتي شابين بمدنين..مصطفى عبد الكبير يشير إلى عملية تصفية إجرامية
285
اقتصاد وأعمال

نشر قانون المالية لسنة 2026 بالرائد الرسمي بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية
281
اقتصاد وأعمال

رئيسة الحكومة: تطوّر نسق الاستثمارات الخارجيّة في تونس بأكثر من 21 % [فيديو]
278
الأخبار

مدرب المنتخب الفلسطيني : “رغم الظروف الصعبة، سعينا لإسعاد الجماهير”
272
اقتصاد وأعمال

رئيسة الحكومة: أكثر 4000 أجنبية مؤسسة إختارت الإستثمار في تونس [فيديو]
272
الأخبار

هل سيكون توغاي حاضر في كأس إفريقيا بالمغرب ؟ [فيديو]
270
الأخبار

فرنسا : اليسار ينتصر في البرلمان و نهاية معاناة طويلة مع بطاقات الإقامة
258
أخر الأخبار

قابس: نحو إزالة مخفضات السرعة العشوائية في فترة لا تتجاوز 15 يوما

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى