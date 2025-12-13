الملعب التونسي ينطلق في تربص تحضيري بطبرقة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

انطلق الملعب التونسي في خوض تربص تحضيري بمعتمدية طبرقة من ولاية جندوبة، وذلك في إطار الاستعدادات لمرحلة الإياب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

و يُقام هذا التربص تحت إشراف المدرب الجديد لسعد الدريدي، رفقة الإطار الفني الجديد، حيث يهدف إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين وتصحيح بعض الجوانب التكتيكية، تمهيدًا لاستئناف المنافسات الرسمية.

و يُولي الإطار الفني أهمية خاصة لهذا المعسكر التحضيري، خصوصًا وأن الفريق أنهى مرحلة الذهاب في المركز الثالث برصيد 30 نقطة، ما يعزز طموحات الجماهير في مواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق مركز متقدم مع نهاية الموسم.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



