الملعب القابسي يكشف عن هوية رئيسه الجديد

أعلن الملعب القابسي المنتمي لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم (المجموعة الثانية) عن تعيين عصمت ڨيزة رئيسا للنادي، وفقا لما نشره الفريق اليوم الأحد في بلاغ رسمي نشره عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي.

و أضاف فريق “الستيدة” ان هذا القرار جاء على اثر اجتماع رسمي تم عقده بدعوة من الرئيس السابق للجمعية نبيل الناصفي ضمّ أعضاء الهيئة المديرة إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة والفاعلة داخل النادي، خصّص لتقييم الوضع العام وتبادل الآراء والتوصّل إلى حلول توافقية تخدم المصلحة العليا للجمعية، وفق ما أورده نصّ البلاغ.

و قد أسفر هذا الاجتماع عن جملة من القرارات، تمثّلت في تعيين نبيل الناصفي نائبا أول للرئيس وعلاء الدين بن حسين نائب ثانيا للرئيس.

و أضاف نص البلاغ انه تقرّر، في إطار إعادة تنظيم هيكلة النادي، الإبقاء على أغلب أعضاء الهيئة المديرة الحالية، مع تعزيزها لاحقا بكفاءات معروفة بالنزاهة و الخبرة ضمانا لاستمرارية العمل وتدعيما للمسار الإصلاحي دون المساس بالاستقرار الإداري.

يشار الى ان الملعب القابسي يحتل المرتبة الثانية في البطولة بختام مرحلة الذهاب برصيد 27 نقطة، خلف تقدم ساقية الداير المتصدر برصيد 28 نقطة.

