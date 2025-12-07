Français
الملف الأوكراني: زيلينسكي في لندن للقاء ماكرون وستارمر وميرتس

أفادت صحيفة لوموند أنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيجتمع غدًا الإثنين في لندن بكلّ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إضافةً إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

ونشر إيمانويل ماكرون على منصة X أنّ هذا الاجتماع يهدف إلى تقييم «المفاوضات الجارية في إطار الوساطة الأمريكية» الساعية إلى فتح طريق نحو خفض التصعيد في النزاع الأوكراني.

وفي السياق ذاته، أعلن وزارة الخارجية الأمريكية أنّ المبعوث الخاص الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، المستشار غير الرسمي للرئيس دونالد ترامب، عقدا يوم السبت 6 ديسمبر اجتماعهم السادس في غضون أسبوعين مع مسؤولين أوكرانيين.

وبحسب المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين، فإنّ أي اتفاق «يظلّ مرهونًا بمدى استعداد روسيا لإظهار التزام جدّي بإحلال سلام مستدام، لاسيما من خلال اتخاذ إجراءات لخفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية».

