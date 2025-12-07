الملف الأوكراني: زيلينسكي في لندن للقاء ماكرون وستارمر وميرتس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت صحيفة لوموند أنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيجتمع غدًا الإثنين في لندن بكلّ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إضافةً إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

ونشر إيمانويل ماكرون على منصة X أنّ هذا الاجتماع يهدف إلى تقييم «المفاوضات الجارية في إطار الوساطة الأمريكية» الساعية إلى فتح طريق نحو خفض التصعيد في النزاع الأوكراني.

وفي السياق ذاته، أعلن وزارة الخارجية الأمريكية أنّ المبعوث الخاص الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، المستشار غير الرسمي للرئيس دونالد ترامب، عقدا يوم السبت 6 ديسمبر اجتماعهم السادس في غضون أسبوعين مع مسؤولين أوكرانيين.

وبحسب المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين، فإنّ أي اتفاق «يظلّ مرهونًا بمدى استعداد روسيا لإظهار التزام جدّي بإحلال سلام مستدام، لاسيما من خلال اتخاذ إجراءات لخفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية».

