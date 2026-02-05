Français
الملف النووي: محادثات بين إيران والولايات المتحدة هذه الجمعة في عُمان

الملف النووي: محادثات بين إيران والولايات المتحدة هذه الجمعة في عُمان

يشهد الملف النووي الإيراني تحرّكًا جديدًا. فقد أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنّ محادثات مع الولايات المتحدة من المقرر عقدها يوم الجمعة 6 فيفري في سلطنة عُمان، وذلك على خلفية تبادل التهديدات بين البلدين الخصمين.

وكتب عباس عراقجي على منصة «إكس»: «من المقرر أن تُعقد المحادثات النووية مع الولايات المتحدة في مسقط قرابة الساعة العاشرة صباحًا يوم الجمعة». وقد أكّد البيت الأبيض بدوره انعقاد هذه المباحثات.

وفي السياق ذاته، تحرّكت كلٌّ من مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية وقطر، إضافة إلى عُمان، وهي دول لا ترغب في اندلاع حرب جديدة، للمطالبة من واشنطن بمواصلة الحوار.

وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية «إسنا»، من المرتقب أن يترأس عباس عراقجي الوفد الإيراني، إلى جانب دبلوماسيين رفيعي المستوى هما مجيد تخت‌روانجي وكاظم غريب‌آبادي. وفي المقابل، سيمثل واشنطن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، كما قد يكون جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، حاضرًا أيضًا.

ويُذكر أنّ ترامب لم يستبعد، في حال فشل المحادثات، تنفيذ تدخل عسكري جديد ضد إيران، وذلك عقب الضربات التي استهدفت مواقع نووية إيرانية خلال الحرب التي اندلعت بعد الهجوم الذي شنّته إسرائيل في جوان 2025.

