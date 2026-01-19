Français
الملك محمد السادس يهنئ أسود الأطلس ببلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا

رغم الهزيمة أمام السينغال…

بعث الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم بمناسبة بلوغهم المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا (المغرب 2025).

و جاء في برقية الملك “يطيب لنا بمناسبة بلوغكم المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم (المغرب 2025)، أن نبعث إليكم، لاعبين و مدربين و أطرا تقنية و طبية و إدارية، ومسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بأحر تهانئنا على هذا الإنجاز القاري المشرف”.

و تابع الملك “لقد أثبتم من خلال هذا المسار المتميز أن المثابرة و الجدية و الروح الجماعية هي السبيل لتحقيق الإنجازات و قدمتم للعالم نموذجا لما يمكن للشباب المغربي والإفريقي أن يحققه عندما يتسلح بالثقة في مواهبه و قدراته”.

و مما جاء في البرقية أيضا “كما أقمتم الدليل، بما أظهرتموه من رباطة جأش و أداء بطولي مشرف، على أهمية رؤيتنا الاستراتيجية في الاستثمار في العنصر البشري، وفي عصرنة البنيات التحتية للمملكة التي أبانت عن متانتها و جاهزيتها العالمية في أفق احتضان منافسات كأس العالم 2030”.

و قال الملك “و إننا بقدر ما نعتبر استضافة بلدنا لهذه البطولة المتميزة، بما يليق بها من جودة التنظيم و حفاوة الاستقبال النابعة من شيم أمتنا المغربية و قيمها العريقة، إنجازا رياضيا كبيرا، بقدر ما نعده رسالة أمل و ثقة من المغرب إلى قارته، تؤكد أن النبوغ الإفريقي قادر على التميز و الإبداع في كل المجالات”.

و خلص الملك في هذه البرقية “و إذ نشيد، بكل تقدير، بالجماهير المغربية الشغوفة، التي ساندت الفريق الوطني، طيلة هذه البطولة، بكل حماس، وبثقة كبيرة في كل مكوناته، لنحثكم على مواصلة الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات و تشريف كرة القدم المغربية في مختلف المحافل الكروية الدولية، مشمولين بسابغ عطفنا و سامي رضانا”.

