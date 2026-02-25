Français
Anglais
العربية
الأخبار

المملكة المتحدة: أكثر من ألف مسؤول محلي يدعون إلى مقاطعة إسرائيل ودعم القضية الفلسطينية

وقّع أكثر من ألف مستشار بلدي في المملكة المتحدة على بيان جماعي يدعو إلى إدراج القضية الفلسطينية ضمن أولويات الانتخابات المحلية المرتقبة يوم 7 ماي المقبل، وإلى الامتناع عن أي شكل من أشكال التعاون مع إسرائيل على مستوى المجالس البلدية.

وجاءت هذه المبادرة بدفع من حملة التضامن مع فلسطين، حيث حمل البيان عنوان “التزام المستشارين المحليين من أجل فلسطين”، ونجح في جمع 1028 توقيعًا، ما يعكس حجم التأييد داخل الهيئات المحلية.

وقد فُتح باب التوقيع على العريضة منذ ديسمبر الماضي، بدعم من عدد من الحركات والمنظمات، من بينها حملة “صوّتوا من أجل فلسطين 2026”، وحركة الشباب الفلسطيني في المملكة المتحدة، ومنظمة “أصوات مسلمة”، والمنتدى الفلسطيني البريطاني.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

479
أخر الأخبار

ثورة حقيقية في علاج السرطان: حوار حصري مع الدكتور معز بن علي، التونسي وراء 11 علاجًا ضد السرطان [فيديو]

421
أخر الأخبار

الطقس هذا الأسبوع مستقر… لكن السبت القادم يحمل مفاجآت [فيديو]
369
الأخبار

فرنسا : أسوأ سفير لترامب يعاود الكرة… هناك من يُطرَد و هناك تشارلز كوشنر
360
اقتصاد وأعمال

الجزائر: عبد المجيد تبون يعين لبو محمد لمين محافظا لبنك الجزائر
341
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : مادامت الأراضي الفلسطينية و شعبها سيحكمهم مجلس السلام بزعامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برضى كل العرب و المسلمين فعلى الدنيا السلام؟…..
340
اقتصاد وأعمال

تونس – المالية العمومية: عجز في الميزانية بقرابة 9 مليار دينار و ضغط جبائي بنسبة 25,9% خلال سنة 2025
327
الأخبار

قابس: حجز أكثر من 3200 لتر من الزيت النباتي المدعم منذ بداية شهر رمضان
318
أخر الأخبار

رمضان: كيف نُرافق الطفل في أول تجربة صيام له؟ [فيديو]
305
الأخبار

العاصمة: استئناف السير العادي للقطارات على خط الأحواز الجنوبية
301
اقتصاد وأعمال

مجموعة QNB تعلن عن إصدار تقريرها السنوي لعام 2025

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى