المملكة المتحدة: أكثر من ألف مسؤول محلي يدعون إلى مقاطعة إسرائيل ودعم القضية الفلسطينية

وقّع أكثر من ألف مستشار بلدي في المملكة المتحدة على بيان جماعي يدعو إلى إدراج القضية الفلسطينية ضمن أولويات الانتخابات المحلية المرتقبة يوم 7 ماي المقبل، وإلى الامتناع عن أي شكل من أشكال التعاون مع إسرائيل على مستوى المجالس البلدية.

وجاءت هذه المبادرة بدفع من حملة التضامن مع فلسطين، حيث حمل البيان عنوان “التزام المستشارين المحليين من أجل فلسطين”، ونجح في جمع 1028 توقيعًا، ما يعكس حجم التأييد داخل الهيئات المحلية.

وقد فُتح باب التوقيع على العريضة منذ ديسمبر الماضي، بدعم من عدد من الحركات والمنظمات، من بينها حملة “صوّتوا من أجل فلسطين 2026”، وحركة الشباب الفلسطيني في المملكة المتحدة، ومنظمة “أصوات مسلمة”، والمنتدى الفلسطيني البريطاني.

