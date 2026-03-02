Français
الأخبار

المنتخب الألماني يخسر خدمات أحد أبرز ركائزه في المونديال

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني إصابة قائده إيمري كان بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، خلال مواجهة الفريق أمام بايرن ميونخ في قمة منافسات الدوري الألماني.

و تعرض كان للإصابة خلال أحداث الشوط الأول من اللقاء، بعدما اشتكى من آلام حادة في الركبة، ليغادر أرض الملعب قبل نهاية النصف الأول من المباراة.

و أوضح النادي في بيان رسمي أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة قائد الفريق بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، ما سيبعده عن الملاعب لعدة أشهر، في ضربة قوية للفريق خلال المرحلة المقبلة من الموسم.

و أشار البيان إلى أن دورتموند سيفتقد خدمات لاعبه لفترة طويلة، في ظل أهمية دوره القيادي داخل غرفة الملابس وعلى أرضية الملعب.

من جانبه، أعرب المدير الرياضي للنادي، سيباستيان كيل، عن حزنه للإصابة، مؤكدًا أن غياب كان يمثل خسارة كبيرة للفريق.

و من المتوقع أن تمتد فترة غياب كان لعدة أشهر، ما يهدد فرص لحاقه باستحقاقات منتخب ألمانيا المقبلة، في ظل الحاجة لفترة تأهيل طويلة عقب جراحة الرباط الصليبي وبرنامج التعافي المكثف.

تعليقات

