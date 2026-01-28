Français
Anglais
العربية
الأخبار

المنتخب الإسباني مهدد بخسارة أحد أبرز ركائزه في كأس العالم

المنتخب الإسباني مهدد بخسارة أحد أبرز ركائزه في كأس العالم

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطورات مقلقة بشأن الحالة الطبية لنجم أتلتيك بلباو والمنتخب الإسباني نيكو ويليامز، في ظل معاناته المستمرة من إصابة في منطقة الحوض، قد تُبعده عن المشاركة في كأس العالم 2026.

و ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن نيكو ويليامز لم يتعافَ حتى الآن من الإصابة التي يعاني منها منذ فترة، بل إن حالته تشهد تدهورًا ملحوظًا، مع شعوره بآلام حادة ومتزايدة في منطقة العانة، الأمر الذي يهدد موسمه الحالي بشكل كامل.

و أضاف التقرير أن الطاقم الطبي في فريق بيلباو يدرس في الوقت الراهن جميع الاحتمالات العلاجية المتاحة، من بينها الخضوع لعملية جراحية كحل محتمل للتعافي التام، وهو الخيار الذي قد يفرض غياب اللاعب لفترة طويلة، ويُعقّد فرص لحاقه بمونديال 2026.

و أشار التقرير إلى أن القرار النهائي بشأن الجراحة لم يُحسم بعد، في انتظار تقييم دقيق لحالة اللاعب خلال الأيام المقبلة، وسط قلق متزايد داخل الجهازين الفني والطبي لناديه والمنتخب الإسباني.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

412
أخر الأخبار

الهلال الأحمر التونسي بباجة يواصل دعمه الاجتماعي ويعاين وضعيات عائلات معوزة

357
الأخبار

سقوط سيارة في قناة بنزرت… و”أخطبوط” يفاجئ فرق الإنقاذ
347
الأخبار

عاجل: قضية رفع التجميد الأوروبي عن أموال مروان المبروك أمام القضاء التونسي من جديد
343
أخر الأخبار

واشنطن تلوّح بعملية «سريعة ونظيفة» ضد إيران وسط مناورات عسكرية مكثفة
307
الأخبار

سوسة: تدخلات مكثفة لمعالجة آثار التقلبات الجوية
304
أخر الأخبار

باجة : نقطة لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك وسط إقبال هام للمواطنين [فيديو]
303
الأخبار

الأولمبي الباجي في اختبار صعب أمام الإتّحاد المنستيري و السليمي مطالب بالانتصار
299
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : سامي الطرابلسي من الاقصائيات إلى التجريح الإعلامي والاستقالة.. حصيلة مدرب وطني غادر المنتخب بصمت
284
الأخبار

عاصفة شتوية شديدة تضرب أمريكا.. وأكثر من 800 ألف متضرّر دون كهرباء
283
الأخبار

بن عروس: فتح تحقيق في وفاة غامضة لطبيبة أسنان عُثر على جثتها بمنزلها 

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى