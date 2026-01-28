المنتخب الإسباني مهدد بخسارة أحد أبرز ركائزه في كأس العالم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطورات مقلقة بشأن الحالة الطبية لنجم أتلتيك بلباو والمنتخب الإسباني نيكو ويليامز، في ظل معاناته المستمرة من إصابة في منطقة الحوض، قد تُبعده عن المشاركة في كأس العالم 2026.

و ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن نيكو ويليامز لم يتعافَ حتى الآن من الإصابة التي يعاني منها منذ فترة، بل إن حالته تشهد تدهورًا ملحوظًا، مع شعوره بآلام حادة ومتزايدة في منطقة العانة، الأمر الذي يهدد موسمه الحالي بشكل كامل.

و أضاف التقرير أن الطاقم الطبي في فريق بيلباو يدرس في الوقت الراهن جميع الاحتمالات العلاجية المتاحة، من بينها الخضوع لعملية جراحية كحل محتمل للتعافي التام، وهو الخيار الذي قد يفرض غياب اللاعب لفترة طويلة، ويُعقّد فرص لحاقه بمونديال 2026.

و أشار التقرير إلى أن القرار النهائي بشأن الجراحة لم يُحسم بعد، في انتظار تقييم دقيق لحالة اللاعب خلال الأيام المقبلة، وسط قلق متزايد داخل الجهازين الفني والطبي لناديه والمنتخب الإسباني.

