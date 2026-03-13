المنتخب الإيراني يرد على تصريحات دونالد ترامب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

رد الاتحاد الإيراني لكرة القدم رسميًا على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشأن مشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن البطولة حدث عالمي تاريخي، ومنظّمها هو الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وليس أي دولة منفردة.

و أكد البيان أن المنتخب الإيراني تأهل للبطولة بجدارة بعد سلسلة انتصارات متتالية، ليكون واحدًا من أوائل المنتخبات التي ضمنت مكانها في هذا الحدث الكروي الكبير، مشددًا على أن “لا أحد يستطيع إقصاء المنتخب الإيراني من كأس العالم”.

و أضاف البيان أن الدولة التي ينبغي التركيز على ضمان سلامتها هي الدولة المضيفة فقط، وليس المنتخبات المشاركة.

و كان ترامب قد نشر عبر منصته تروث سوشيال أن منتخب إيران “مرحب به في كأس العالم”، لكنه أشار إلى أنه “لا يرى أن وجوده قد يكون مناسبًا حرصًا على سلامة اللاعبين”، وذلك بعد أيام من تأكيده لرئيس فيفا، جياني إنفانتينو، أن إيران ستشارك في البطولة رغم التوترات في الشرق الأوسط.

و قد تفتح هذه التصريحات الباب أمام سيناريو محتمل يتمثل في انسحاب إيران من البطولة، ما قد يمنح فرصة لمنتخبات آسيوية أخرى، مثل منتخب العراق، لشغل هذا المقعد في النهائيات حال استدعاء بديل من قارة آسيا.

و تأهل المنتخب الإيراني بعد تصدر مجموعته في التصفيات الآسيوية خلال مارس الماضي، ليقع في المجموعة السابعة للبطولة، حيث كان من المقرر أن يبدأ مشواره بمواجهة نيوزيلندا يوم 15 جوان في لوس أنجلوس، قبل أن يواجه بلجيكا في 21 جوان، ثم يختتم مبارياته أمام منتخب مصر يوم 26 جوان في سياتل.

