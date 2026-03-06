Français
Anglais
العربية
الأخبار

المنتخب التونسي لأقل من 20 سنة يواجه وديا نظيره الموريتاني

المنتخب التونسي لأقل من 20 سنة يواجه وديا نظيره الموريتاني

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الجمعة عن برمجة مباراتين دوليتين وديتين للمنتخب التونسي لأقل من 20 سنة ضد المنتخب الموريتاني.

و أوردت الصفحة الرسمية للمنتخب التونسي ان منتخب اقل من 20 سنة سيلاقي نظيره الموريتاني يومي 27 و 30 مارس الجاري على أرضية ملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة انطلاقا من الساعة الواحدة بعد الزوال.

و من المقرر أن تكون المباراتان المصافحة الأولى للمدرب الوطني الجديد لمنتخب اقل من 21 سنة نبيل الطرابلسي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

385
الأخبار

الجزائر : التخلي عن الوالدين قد يكلّف حتى 3 سنوات سجناً… و الخدمات الاجتماعية تدخل البيوت

372
الأخبار

الاتحاد الأمريكي يرد على تهديدات إيران بالانسحاب من المونديال
362
الأخبار

وزير الشؤون الاجتماعية : التفطن إلى 123 متقاعدا يجمعون بين الجراية والأجر بالقطاعين العمومي والخاص
320
الأخبار

السجن 10 سنوات لقاصرين حاولا إعدام صديقهما شنقا في بناية مهجورة
311
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : حذاري ثم حذاري من موجة انتشار الدجالين الدراويش و المدعين انهم أحفاد الرسول و أولياء الله المعالجين الروحانيين وبائعي الأوهام الممولين من أعداء يستهدفون الاسلام و العروبة لبث الفتنة و التفرقة
300
الأخبار

مسؤول عسكري إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا النووي
285
الأخبار

قطر : وزارة الداخلية تحذر من تصوير ونشر المقاطع المرتبطة بالمستجدات الميدانية
279
الأخبار

مجلس الشيوخ يعرقل قرارا يقيد صلاحيات ترمب العسكرية تجاه إيران دون تفويض من الكونغرس
276
الأخبار

عباس عراقجي (وزير الخارجية الإيراني): الهجمات الصاروخية كانت موجّهة إلى المصالح الأمريكية ولا تستهدف دولة قطر
264
الأخبار

لبنان: بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي .. جوزاف عون يطلب من ماكرون التدخل

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى