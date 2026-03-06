المنتخب التونسي لأقل من 20 سنة يواجه وديا نظيره الموريتاني

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الجمعة عن برمجة مباراتين دوليتين وديتين للمنتخب التونسي لأقل من 20 سنة ضد المنتخب الموريتاني.

و أوردت الصفحة الرسمية للمنتخب التونسي ان منتخب اقل من 20 سنة سيلاقي نظيره الموريتاني يومي 27 و 30 مارس الجاري على أرضية ملعب الشاذلي زويتن بتونس العاصمة انطلاقا من الساعة الواحدة بعد الزوال.

و من المقرر أن تكون المباراتان المصافحة الأولى للمدرب الوطني الجديد لمنتخب اقل من 21 سنة نبيل الطرابلسي.

