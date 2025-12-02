المنتخب التونسي يبدأ التحضيرات لمواجهة فلسطين في كأس العرب 

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

انطلق المنتخب الوطني التونسي صباح اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 في تحضيراته استعداداً للمواجهة المرتقبة ضد المنتخب الفلسطيني، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العرب التي ستُجرى يوم الخميس القادم.

و يأتي هذا الاستعداد بعد الهزيمة التي تكبّدها المنتخب التونسي أمس في المباراة الافتتاحية أمام المنتخب السوري بنتيجة هدف دون مقابل، ما يجعل مواجهة فلسطين حاسمة لاستعادة التوازن و تعزيز حظوظ المنتخب في التأهل.

