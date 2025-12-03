المنتخب التونسي يجري آخر حصة تدريبية استعداداً لمواجهة فلسطين في كأس العرب

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يجري المنتخب الوطني التونسي بعد قليل، آخر حصة تدريبية له قبل خوض مباراته المرتقبة ضد المنتخب الفلسطيني غداً الخميس، وذلك في إطار الجولة الثانية من منافسات كأس العرب قطر 2025.

وتأتي هذه الحصة في إطار وضع اللمسات الأخيرة على جاهزية اللاعبين، وتحديد الخطة الفنية التي سيعتمدها الإطار الفني في مواجهة تُعدّ مهمة للمنتخب التونسي من أجل تدارك مساره في البطولة.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة غداً على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بتوقيت تونس، وسط ترقّب كبير من الجماهير التونسية التي تأمل في ظهور قوي وتحقيق نتيجة إيجابية تعيد الثقة للمنتخب في هذا الاستحقاق العربي

