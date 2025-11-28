Français
الأخبار

المنتخب التونسي يجري أول حصة تدريبية في الدوحة استعداداً لكأس العرب 2025

المنتخب التونسي يجري أول حصة تدريبية في الدوحة استعداداً لكأس العرب 2025

أجرى المنتخب الوطني التونسي مساء اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 أول حصة تدريبية له في العاصمة القطرية الدوحة، و ذلك استعداداً للمشاركة في منافسات كأس العرب فيفا قطر 2025، المقرّر انطلاقها من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

و يخوض المنتخب التونسي منافسات الدور الأول ضمن مجموعة قوية تضمّ كلاً من قطر وسوريا وفلسطين، ما يجعل التحضيرات ضرورية لضمان انطلاقة موفقة في المسابقة

مصدر الصور : الجامعة التونسية لكرة القدم

تعليقات

