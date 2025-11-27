Français
المنتخب التونسي يشدّ الرحال إلى الدوحة استعداداً لكأس العرب قطر 2025

المنتخب التونسي يشدّ الرحال إلى الدوحة استعداداً لكأس العرب قطر 2025

شدّت بعثة المنتخب الوطني التونسي مساء اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 رحلتها إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك استعداداً للمشاركة في منافسات كأس العرب قطر 2025.

وقد ضمّت البعثة أغلب اللاعبين المحليين الناشطين في البطولة التونسية لكرة القدم، في انتظار التحاق بقية العناصر، من بينهم لاعبو الترجي الرياضي التونسي وعدد من المحترفين في الخارج.

وتجدر الإشارة إلى أن كأس العرب 2025 ستقام في الفترة الممتدة بين 1 و18 ديسمبر.

