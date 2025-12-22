Français
الأخبار

المنتخب التونسي ينهي عام 2025 في المركز 41 عالميا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، التصنيف الجديد للمنتخبات، حيث شهد المنتخب الوطني التونسي تراجعًا بمركز واحد ليحتل المرتبة 41 عالميًا والسادسة أفريقيًا، خلف كل من المغرب (11)، السنغال (19)، الجزائر (34)، مصر (35)، ونيجيريا (38).

أما على صعيد المراتب الخمسة الأولى، فلم يشهد التصنيف أي تغييرات، حيث حافظت إسبانيا على الصدارة، تلتها الأرجنتين في المركز الثاني، فرنسا ثالثة، إنجلترا رابعة، والبرازيل خامسة.

