المنتخب الجزائري مهدد بعقوبات قاسية

فتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تحقيقًا تأديبيًا في الأحداث التي أعقبت لقاء الجزائر و نيجيريا في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا في المغرب.
و ودع منتخب الجزائر، منافسات الكان، من دور الثمانية، بعد خسارته أول أمس السبت، بهدفين دون رد، أمام نسور نيجيريا.
و بحسب موقع “أفريكا سوكر”، فإن الاتحاد القاري، بدأ التحقيق في أحداث الفوضى، التي حدثت داخل وخارج المستطيل الأخضر.
و تابع “بعض لاعبي منتخب الجزائر، حاصروا الحكم عيسى سي، بعد صافرة النهاية، في موقف متوتر”.
و تدخلت قوات الأمن لمنع حدوث اشتباكات، بعدما كادت المناوشات الكلامية بين المنتخبين، أن تتحول إلى صدام مباشر.
و امتدت الاضطرابات إلى المدرجات، حيث حاول بعض المشجعين الجزائريين الغاضبين، اختراق الحواجز.
