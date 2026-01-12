المنتخب الجزائري مهدد بعقوبات قاسية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

فتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تحقيقًا تأديبيًا في الأحداث التي أعقبت لقاء الجزائر و نيجيريا في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا في المغرب.

و ودع منتخب الجزائر، منافسات الكان، من دور الثمانية، بعد خسارته أول أمس السبت، بهدفين دون رد، أمام نسور نيجيريا.

و بحسب موقع “أفريكا سوكر”، فإن الاتحاد القاري، بدأ التحقيق في أحداث الفوضى، التي حدثت داخل وخارج المستطيل الأخضر.

و تابع “بعض لاعبي منتخب الجزائر، حاصروا الحكم عيسى سي، بعد صافرة النهاية، في موقف متوتر”.

و تدخلت قوات الأمن لمنع حدوث اشتباكات، بعدما كادت المناوشات الكلامية بين المنتخبين، أن تتحول إلى صدام مباشر.

و امتدت الاضطرابات إلى المدرجات، حيث حاول بعض المشجعين الجزائريين الغاضبين، اختراق الحواجز.

