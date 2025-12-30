Français
الأخبار

المنتخب الجزائري يتعرّف على منافسه في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا

المنتخب الجزائري يتعرّف على منافسه في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا

تعرف المنتخب الجزائري على الخصم الذي سيواجهه في دور ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، والتي تستضيفها المملكة المغربية.

و سيواجه المنتخب الجزائري منتخب الكونغو الديمقراطية في الدّور ثمن النهائي من البطولة القارية، يوم الثلاثاء المقبل، انطلاقا من الساعة الخامسة مساءا بتوقيت تونس.

و كان المنتخب الكونغولي قد حسم تأهله إلى دور ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط، عقب فوزه على منتخب بوتسوانا بثلاثة أهداف دون رد.

يشار إلى أن المنتخب الجزائري سيواجه يوم غد الأربعاء منتخب غينيا الاستوائية، انطلاقا من الساعة الخامسة مساءا، ضمن الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا.

