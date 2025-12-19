Français
المنتخب الجزائري يخسر خدمات أحد أبرز ركائزه في “الكان”

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم غياب حسام عوار لاعب خط وسط منتخب الجزائر عن نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، بعد تعرضه لآلام عضلية خلال المران التدريبي الأخيرة.

و ينافس المنتخب الجزائري في المجموعة الخامسة ببطولة أمم إفريقيا 2025، مع كل من السودان و بوركينا فاسو و غينيا الإستوائية.

و قد نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الجزائري بيانا جاء فيه : “أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب إصابته، ما استدعى إعفاءه من المعسكر التحضيري للمنتخب الوطني صباح اليوم الجمعة”.

و قرر مدرب المنتخب فلاديمير بيتكوفيتش استدعاء اللاعب حيماد عبدلي لتعويض عوار ضمن قائمة الخضر، لضمان استمرارية القوة الهجومية للفريق قبل منافسات كأس أمم إفريقيا.

