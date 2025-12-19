المنتخب الجزائري يخسر خدمات أحد أبرز ركائزه في “الكان”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم غياب حسام عوار لاعب خط وسط منتخب الجزائر عن نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، بعد تعرضه لآلام عضلية خلال المران التدريبي الأخيرة.

و ينافس المنتخب الجزائري في المجموعة الخامسة ببطولة أمم إفريقيا 2025، مع كل من السودان و بوركينا فاسو و غينيا الإستوائية.

و قد نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الجزائري بيانا جاء فيه : “أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب إصابته، ما استدعى إعفاءه من المعسكر التحضيري للمنتخب الوطني صباح اليوم الجمعة”.

و قرر مدرب المنتخب فلاديمير بيتكوفيتش استدعاء اللاعب حيماد عبدلي لتعويض عوار ضمن قائمة الخضر، لضمان استمرارية القوة الهجومية للفريق قبل منافسات كأس أمم إفريقيا.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



