المنتخب الجزائري يفوز بسهولة على البحرين (فيديو)

فاز المنتخب الجزائري على حساب نظيره البحريني بنتيجة 5 أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم بملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العرب 2025.

سجّل أهداف الخضر كل من رضوان بركان في مناسبتين في الدقيقة 24 و 48 ، عادل بولبينة في مناسبتين في الدقيقة 30 و 80 و ياسين بنزية في الدقيقة 46، بينما أحرز هدف البحرين مهدي عبد الجبار في الدقيقة 27.

و إثر هذه النتيجة بات المنتخب الجزائري يملك 4 نقاط في المجموعة بينما يغادر المنتخب البحريني البطولة رسميا.

