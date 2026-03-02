المنتخب الجزائري يواجه هولندا وديا إستعدادا للمونديال

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يلتقي المنتخب الجزائري لكرة القدم نظيره الهولندي في الثالث من جوان المقبل، ضمن استعداداتهما للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

و كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان اليوم الاثنين، أن المواجهة ستقام على ملعب نادي “فينوورد” بمدينة روتردام الهولندية، في مباراة هي الأولى من نوعها بين المنتخبين.

و كان الاتحاد الجزائري أعلن في وقت سابق عن خوض منتخب “الخضر” مواجهتين ضد منتخبي غواتيمالا و أوروغواي في إيطاليا يومي 27 و31 مارس الجاري، ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

يذكر أن قرعة مونديال 2026 أوقعت الجزائر ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين حاملة اللقب، والنمسا والأردن.

