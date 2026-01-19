المنتخب السينغالي مهدّد بعقوبات قاسية من “الكاف”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

على الرغم من تتويج منتخب السينغال بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه على منتخب المغرب بهدف دون رد، فإن فرحة الإنجاز القاري لم تخلُ من شوائب، بعدما شهد ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، مساء أمس الأحد، أحداث عنف و أعمال شغب ألقت بظلالها على المشهد الختامي للبطولة.

هذه التجاوزات وضعت الاتحاد السينغالي لكرة القدم تحت مجهر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، وسط توقعات بفتح تحقيق رسمي قد يفضي إلى عقوبات قاسية، في ظل تشدّد “الكاف” تجاه كل ما يمس بأمن الملاعب و سلامة الجماهير و اللاعبين، ما قد يحوّل التتويج التاريخي إلى ملف تأديبي ثقيل العواقب.

و كشفت تقارير إعلامية ، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يعتزم فتح تحقيق تأديبي في الأحداث التي شهدها نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب و السينغال، بعد لحظات مثيرة من الجدل و الانسحاب المفاجئ للاعبي السينغال في اللحظات الأخيرة من المباراة على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، و التي انتهت بفوز منتخب السينغال بهدف دون مقابل ليتوج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه.

و شهد نهائي كأس أمم إفريقيا بين المغرب و السينغال حدثًا غير مسبوق في تاريخ البطولة ، بعد رفض لاعبي السينغال مواصلة اللعب احتجاجًا على احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي في اللحظات الأخيرة من المباراة، قبل أن يتمكن ساديو ماني لاعب النصر السعودي من إقناع زملائه بالعودة إلى أرض الملعب.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما طالب لاعبو المغرب بركلة جزاء بعد تعرض إبراهيم دياز للاسقاط داخل منطقة الجزاء من قبل مدافع السينغال، فتدخل حكم المباراة الكونغولي جون جاك ندالا و استعان بتقنية الفيديو قبل أن يحتسب الحالة في الدقيقة 90+7 من عمر المباراة.

و أعرب لاعبو السينغال و مدربهم بابي ثياو عن اعتراضهم الشديد و رفضوا مواصلة اللعب ، ما أدى إلى توقف المباراة لنحو 8 دقائق و امتناع الفريق عن اللعب و الدخول إلى غرفة الملابس ، لكن ساديو ماني قنع زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب ، حيث سدد إبراهيم دياز الكرة على الحارس إدوارد ميندي ، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي في وقتها الأصلي.

و من المنتظر أن يتعرض بابي ثياو المدير الفني لمنتخب السينغال لعقوبات قوية من جانب الاتحاد القاري بعد تحريضه على انسحاب منتخب السينغال من المباراة، كذلك بعض اللاعبين الذين يشتبه في تحريضهم على القرار ذاته.

كما ينتظر أن يفتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تحقيقًا في أعمال الشغب التي ارتبكتها جماهير السينغال حيث أقدمت جماهير السينغال على تحطيم المقاعد و رميها على عناصر الأمن، ما أدى إلى وقوع اشتباكات قوية و بلغت الأحداث ذروتها عندما حاولت مجموعة من المشجعين القفز إلى حدود الملعب و الاشتباك مباشرة مع المنظمين و رجال الأمن، ما استدعى تدخل سريع لفض المشاجرات و إعادة النظام إلى المدرجات.

و من المتوقع أن يصدر “كاف” قرارات صارمة قد تشمل غرامات مالية باهظة أو حرمان الجمهور السينغالي من الحضور في المباريات المقبلة، نظراً لخطورة الأحداث.

