الأخبار

المنتخب العراقي في ورطة بسبب الحرب على إيران

يواجه منتخب العراق تحديات غير مسبوقة في ظل تصاعد الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط نتيجة الحرب المندلعة بين إيران من جهة و بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، و هو ما يضع منتخب العراق في مأزق قبل خوض مباراة الملحق المؤهل لبطولة كأس العالم 2026.

و أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم أنه تلقى تأكيدًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على إقامة مباراة الملحق في موعدها المحدد في المكسيك يوم 31 مارس 2026، و مع ذلك، فإن الأوضاع الحالية في المنطقة تضع العديد من العقبات أمام تحضيرات المنتخب العراقي للمباراة الحاسمة.

و في بيان نشر عبر منصة “إكس” أكد الاتحاد العراقي أن المنتخب يواجه صعوبة في التحضير لهذه المواجهة المهمة بسبب الأوضاع الأمنية، مشيراً إلى أن مدرب المنتخب، غراهام أرنولد، ما زال غير قادر على مغادرة الإمارات بسبب إغلاق المجال الجوي، بالإضافة إلى تعذر بعض اللاعبين المحترفين و أعضاء الجهاز الفني و الإداري في الحصول على تأشيرات الدخول إلى المكسيك بسبب إغلاق السفارات.

منتخب العراق يتابع التطورات الأمنية عن كثب و يتواصل بشكل مستمر مع الفيفا و الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لضمان التنسيق التام بشأن ترتيبات المشاركة في المباراة الفاصلة، كما أكدت إدارة المنتخب أنها تواصل متابعة أداء اللاعبين المحليين و المحترفين في الدوري العراقي و الدوريات الأوروبية و العربية، في حين تسعى إدارة المنتخب العراقي لضمان استقرار الفريق و ضمان استعدادات كاملة رغم التحديات التي تفرضها الظروف الأمنية في المنطقة.

و تتصارع 6 منتخبات أخرى على مقعدين في منافسات الملحق العالمي المؤهل لبطولة كأس العالم و هي بوليفيا و الكونغو الديمقراطية و العراق و جامايكا و كاليدونيا الجديدة وسورينام.

الكونغو الديمقراطية ستكون في المسار الأوّل من نصف النهائي و ستلاقي الفائز من مباراة (كاليدونيا الجديد أمام جاميكا)، أما منتخب العراق سيكون في المسار الثاني من نصف النهائي الثاني و سيلاقي الفائز من مباراة (بوليفيا أمام سورينام).

