المنتخب الكاميروني يقيل مدربه مارك بريس قبل 20 يوما من انطلاق الكان

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، مساء الإثنين، إقالة المدير الفني للمنتخب الأول مارك بريس من منصبه، وذلك قبل أقل من 20 يوماً على انطلاق نهائيات كأس الأمم الأفريقية المغرب 2025، في خطوة مفاجئة تهدف لإعادة ترتيب الأوضاع داخل “الأسود غير المروضة” قبل الحدث القاري المرتقب.

و جاء قرار الإقالة عقب اجتماع طارئ للجنة الطوارئ بالاتحاد الكاميروني، والتي قررت إنهاء الفترة القصيرة التي قضاها المدرب البلجيكي على رأس الجهاز الفني، بعد تراجع الأداء وتزايد الانتقادات الموجهة لخياراته الفنية خلال المباريات الأخيرة.

و أعلن الاتحاد الكاميروني تعيين المدرب المحلي دافيد باجو لقيادة المنتخب الوطني خلال نهائيات أمم أفريقيا، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026، على أن يبدأ مهامه فوراً للإعداد للقائمة النهائية و البرنامج التحضيري.

