المنتخب المصري مُهدّد بخسارة أحد أبرز ركائزه أمام جنوب إفريقيا

اقترب مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر من الغياب عن مواجهة جنوب إفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، وهي المباراة التي تقام الجمعة المقبل، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

و كان محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، كشف في تصريحات بعد المباراة، أن مصطفى محمد تعرض لكدمة خلال مباراة زيمبابوي و خضع اللاعب لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة الماضية لتحديد موقفه من مواجهة جنوب إفريقيا المقبلة.

و فاز منتخب الفراعنة بهدفين مقابل هدف على خصمه زيمبابوي في افتتاح دور المجموعات، بعدما تأخر في المباراة بهدف دون رد قبل أن يقلب الطاولة بثنائية عمر مرموش ومحمد صلاح.

و يتصدر جنوب إفريقيا المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع منتخب مصر، ثم يأتي منتخب زيمبابوي ثالثا بالتساوي مع أنغولا المتذيل دون رصيد من النقاط.

