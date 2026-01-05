المنتخب المصري يتجاوز عقبة البينين بصعوبة و يتأهل إلى ربع نهائي الكان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تأهل المنتخب المصري إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بعد فوزه منذ قليل على حساب البينين بنتيجة 3 أهداف لهدف بعد تمديد الوقت.

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1 بعد أن افتتح المنتخب المصري التسجيل في الدقيقة 69 بتسديدة قوية من مروان عطية و استغل جودال دوسو لخبطة في دفاع المصريين و نجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 83.

و خلال الحصة الإضافية الأولى ، اقتنص ياسر إبراهيم الهدف الثاني للفراعنة بتسديدة رأسية تحديداً في الدقيقة 97 قبل أن يضيف محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 123.

و سيلاقي المنتخب المصري في ربع النهائي المنتخب الفائز من مباراة نيجيريا و الموزمبيق التي تنطلق على الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تونس.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



