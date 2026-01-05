Français
Anglais
العربية
الأخبار

المنتخب المصري يتجاوز عقبة البينين بصعوبة و يتأهل إلى ربع نهائي الكان

المنتخب المصري يتجاوز عقبة البينين بصعوبة و يتأهل إلى ربع نهائي الكان

تأهل المنتخب المصري إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بعد فوزه منذ قليل على حساب البينين بنتيجة 3 أهداف لهدف بعد تمديد الوقت.

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1 بعد أن افتتح المنتخب المصري التسجيل في الدقيقة 69 بتسديدة قوية من مروان عطية و استغل جودال دوسو لخبطة في دفاع المصريين و نجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 83.

و خلال الحصة الإضافية الأولى ، اقتنص ياسر إبراهيم الهدف الثاني للفراعنة بتسديدة رأسية تحديداً في الدقيقة 97 قبل أن يضيف محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 123.

و سيلاقي المنتخب المصري في ربع النهائي المنتخب الفائز من مباراة نيجيريا و الموزمبيق التي تنطلق على الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تونس.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

962
الأخبار

باجة : وفاة شخصين في حادث مرور

490
الأخبار

باجة : تركيب محطة ضخ شمسية ضمن مشروع نبعة لتعزيز الفلاحة المستدامة [فيديو]
338
الأخبار

الكشف عن حقيقة نفي مادورو إلى تركيا
309
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – خليل شمّام: “هزيمة موجعة للغاية… لكن هذه هي كرة القدم” (فيديو)
307
الأخبار

مقتل ما لايقل عن 40 شخصا خلال عملية اعتقال مادورو
294
الأخبار

كان 2025 – علي العابدي: «نأمل أن يكون المستقبل أفضل» (فيديو)
291
الأخبار

ديلان برون : المستقبل سيكون أفضل للمنتخب التونسي
288
الأخبار

سامي الطرابلسي : “حسرة كبيرة و ألم على خروج المنتخب الوطني من كأس أمم إفريقيا” (فيديو)
287
الأخبار

وزير الخارجية الأمريكي : لن ندعم بقاء نائبة رئيس فنزويلا على رأس السلطة
274
الأخبار

غانا: جندي جُنّد من قبل روسيا بعد أسره في أوكرانيا يُنتظر وصوله إلى أكرا

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى